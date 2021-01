Bari, consegnato nuovo ospedale in Fiera. Costi duplicati: la Regione ha speso 112mila euro per ogni posto letto

BARI - Il costo del nuovo ospedale in Fiera del Levante è lievitato dagli 8,5 milioni di euro previsti dall'appalto a 17,5 milioni di euro, per un costo di 112mila euro a posto letto.

E' quanto emerso a margine della consegna della nuova struttura che la Protezione civile ha realizzato in 45 giorni e che ora verrà gestita dal Policlinico di Bari.

Il motivo è collegato a cinque ordini di servizio emessi dalla direzione dei lavori in corso d'opera per completare la struttura con la realizzazione di due sale operatorie completamente attrezzate e una apparecchiatura Tac a corredo del laboratorio d'analisi.

«Il costo finale - secondo il dirigente della Protezione civile pugliese, Mario Lerario - è assolutamente in linea con quello di strutture ospedaliere con le stesse caratteristiche».

Il nuovo ospedale verrà aperto il 1° febbraio con il trasferimento dei pazienti dal Policlinico di Bari, in modo da svuotarne i reparti dai malati covid e consentire la ripresa dell'assistenza ordinaria. La struttura può contare su 152 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva in 10 moduli prefabbricati ed è stata realizzata dalle imprese Cobar e Item Oxygen di Altamura.

Per l'utilizzo dei tre padiglioni della Fiera lo Stato si è accollato una indennità pari a circa 111mila euro al mese. Secondo il presidente della Regione, Michele Emiliano, «un perno fondamentale del piano pandemico permanente della Regione Puglia, nulla di questo investimento andrà perso dopo l'emergenza»: lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la nuova struttura è un «dispositivo di sicurezza multiuso che nasce perché non sappiamo se ci sarà una terza ondata. La seconda ondata è stata 20 volte superiore rispetto a quella di marzo e aprile. Una seconda ondata affrontata con una perfetta organizzazione, nonostante tutti i limiti. Era necessario potenziare i posti letto nonostante i 2.500 posti già disponibili. Questa struttura è a disposizione della Puglia, in estate avevamo proposto di realizzare tre strutture covid ma il ministero della Salute ci ha detto di no».

«NUOVI POSTI LETTO ANCHE A LECCE E FOGGIA» - «Martedì inaugureremo 18 posti letto di terapia intensiva a Lecce, nel Dea, e a breve ne attiveremo anche a Foggia. Inaugureremo tanti altri posti letto di terapia intensiva in tutta la Puglia, che a nessuno oggi venga in mente di dire che potenziamo solo Bari»: lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante l'inaugurazione del nuovo ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari.