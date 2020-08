Foggia, incidente sul lavoro: muore in una ditta di trasporti schiacciato da automezzo

FOGGIA - Un uomo è morto schiacciato da un automezzo nel piazzale della ditta di trasporti «Arco

spedizioni» in via Ascoli alla periferia di Foggia. La vittima è un uomo di Cerignola che, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbe stato investito da un mezzo pesante mentre erano in corso alcune operazioni di carico merci. Cosa sia accaduto, non è ancora chiaro.

Probabilmente l'investimento dell'uomo è avvenuto mentre si stava agganciando il rimorchio alla motrice. sarà gli ulteriori accertamenti avviati dagli uomini del commissariato e dai vigili del fuoco, giunti sul posto, a verificare quanto accaduto ed accertare l'esatta dinamica del grave incidente sul lavoro.

Certo è, al di là di quanto le indagini accerteranno, per l'uomo (che, pare, non lavorasse per l'azienda di trasporti dove si è consumata la tragedia) non c'è stato nulla da fare. Nel piazzale della ditta anche gli uomini del servizio sicurezza sul lavoro (Spesal).