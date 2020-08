Foggia, operaio investito da automezzo in ditta trasporti

FOGGIA - Un uomo è morto schiacciato da un automezzo nel piazzale della ditta di trasporti «Arco spedizioni» in via Ascoli alla periferia di Foggia. La vittima è un uomo di Cerignola che, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbe stato investito da un mezzo pesante mentre erano in corso alcune operazioni di carico merci. Cosa sia accaduto, non è ancora chiaro