Mottola, scontro tra due auto e un tir: tre morti e tre feriti

TARANTO - Un tir e due automobili si sono scontrati in mattinata sulla strada statale 100, in territorio di Mottola. L'incidente ha provocato la morte di tre persone occupanti delle due auto. Altri tre i feriti durante l'impatto. La statale è stata chiusa temporaneamente al traffico nel tratto tarantino interessato dall’incidente.

Il camion è finito in una scarpata e le condizioni del conducente sono considerate gravissime. I tre deceduti si trovavano a bordo delle due auto coinvolte: una Fiat Multipla è stata scaraventata sul guard rail e si è accartocciata, mentre una Fiat Panda si è ribaltata. Sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco, ambulanze del 118 e sono in corso gli accertamenti.