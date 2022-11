Tequila e mezcal: il Messico ora è a portata di mano a Bari

BARI - Grande successo per l'inaugurazione del Mexalito a Bari: il locale take away interamente ispirato ai profumi e ai sapori del Latino America, dove è possibile gustare un mezcal assieme a delle tortillas. Ad aprirlo i 4 gestori del Mexal, ristorante messicano che da qualche anno riscuote successo a Lecce. In occasione dell'evento inaugurale la sede in via Einaudi è stata presa d'assalto da cittadini e curiosi. Presente anche il console onorario del Messico per la Puglia, Basilicata e Molise, Francesco Maldarizzi: «Un luogo unico questo dove oltre alla cultura e all'arte messicana si vuole portare avanti soprattutto la fusione tra la cultura culinaria italiana e quella messicana».

Il locale è caratteristico e ricorda i colori del Messico anche grazie ad un soffitto completamente ricoperto di fiori. Proprio il console ha concesso il patrocinio del consolato sulla scorta dell’operazione culturale parte integrante della nuova apertura.