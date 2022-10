Salento, Halloween 2022 è in spiaggia: località di mare prese d'assalto

LECCE - Ottobre: un mese solitamente considerato «grigio», quasi «triste», le giornate che si accorciano, novembre che fa capolino, il ritorno dell'ora solare in vista (da questa notte). Eppure, a giudicare da queste foto scattate appena qualche minuto fa, sembra che nonostante l'autunno sia ormai più che inoltrato, l'estate non sia mai andata via: dall'Adriatico allo Jonio, dalla Baia del Mulino d'acqua di Otranto al Bacino Grande di Porto Cesareo, da dove arrivano questi scatti, in tanti hanno scelto la spiaggia per trascorrere il weekend, approfittando del sole, della temperatura mite, di un'ultima tintarella. Le zucche di Halloween scarseggiano per il clima 'impazzito', come approfondito stamattina in questo articolo. Ma a quanto pare più che Halloween continueremo a festeggiare il Ferragosto.