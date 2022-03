«Pescheti in fiore»: l'Impressionismo 3.0 a San Ferdinando di Puglia

L'arte all'aperto, sulle tracce dell'Impressionismo, saluta l'avvento della primavera. Due secoli dopo dallo sbocciare impressionistico, quando l'arte veniva ispirata dalla luce naturale, dai colori vividi e dai segni dell'uomo sulla terra, ritrova vigore la metodologia en plein air. Tra ieri ed oggi i «Pescheti sono in fiore» a San Ferdinando di Puglia. Il comune della Bat, situato nella bassa valle dell'Ofanto, è circondato da vigneti, uliveti, carciofeti e pescheti. Nell'agro tinto di rosa, dove gli alberi esprimono una nuova vita (la primavera appunto), un gruppo di artisti contemporanei opera nel solco dell'arte ottocentesca che porta la firma dei Van Gogh, Monet, Cezanne e Renoir.

«Il lavoro anteriore dei “macchiaioli” italiani, con una simile ricerca di pittura all’aria aperta, pur rappresentando molte similitudini con i francesi, si è sviluppato con notevoli differenze di contesto sociale e culturale. Poi vennero altri pittori che all’aria aperta analizzarono la scomposizione del colore, il movimento nello spazio, le forme elementari e le emozioni soggettive. Oggi, con questa iniziativa, dopo quella realizzata a Castelluccio Valmaggiore nel 2019 proponiamo nuovamente l’esperienza “en plein air” a San Ferdinando di Puglia per vivere la libertà nella fusione con la natura, tra i suggestivi pescheti in fiore, suggerendo un meccanismo di contaminazione tra i diversi linguaggi espressivi come la pittura, la poesia, la moda e la fotografia». E' questo il manifesto dei «Pescheti in fiore», organizzato da Pro Loco di San Ferdinando di Puglia e dal Centro studi e promozione arti visive di Lucera Mecenate. Questa l'attività dell'evento progettuale: laboratorio didattico coordinato dalle professoresse Daniela Miccoli e Antonietta Palieri, laboratorio di moda coordinato dai professori Grazia Di Biase e Maurizio Bombino, laboratorio pittura coordinato da Maria Di Taranto e Salvatore Lovaglio, fotografia a cura di Armanda Longo e Giovanni Pellegrino, poesia a cura dei professori Tina Ferreri Tiberio e Raffaele Niro.

L'escursione nei pescheti continua stamattina con partenza dalla sede della Pro Loco di San Ferdinando di Puglia, in Piazza della Costituzione. Evento finale della manifestazione appuntato sull'agenda di oggi alle ore 18, quando saranno presentati i lavori realizzati nei pescheti, la realizzazione di opere site-specific e le proposte progettuali per possibili interventi nella città, da proporre all’Amministrazione comunale, presso la sede della Pro Loco.