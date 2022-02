«La pace è l'unica via», manifestazione anti-guerra anche a Taranto

«No war» (no alla guerra). Il grido si è alzato forte sotto la Prefettura di Taranto, dove si sono radunate alcune centinaia di persone, sventolando bandiere della pace e dell’Europa, in adesione al presidio organizzato dal Comitato per la Pace di Taranto «per ribadire che la Pace è la sola via da percorrere per superare la crisi in Ucraina e risolvere il conflitto». Una quarantina di associazioni, movimenti, partiti politici e organizzazioni sindacali e anche una folta rappresentanza di studenti. «Per quanto l’attuale conflitto - spiegano i referenti di Legambiente, presenti alla manifestazione - non sia direttamente imputabile a ragioni di carattere energetico, sicuramente la posizione scomoda in cui si trova l’Europa, caratterizzata da un costante bisogno di gas fossile, non ci permette di prendere decisioni in maniera indipendente e esercitare quel ruolo di mediazione e dialogo che avremmo potuto e dovuto giocare, fornendo a chi oggi minaccia la pace degli importanti strumenti di ricatto».

«Ci opponiamo fortemente - continua l’associazione - al conflitto in corso, esprimiamo la nostra vicinanza al popolo ucraino e auspichiamo che l’attuale crisi umanitaria ed energetica ci serva da lezione per aumentare gli investimenti sulle fonti rinnovabili per contribuire a ridurre le #tensioni internazionali». Per Alessandro Marescotti di Peacelink, uno dei promotori dell’iniziativa, «è importante non restare indifferenti ed è necessario mobilitarsi ed impegnarsi insieme nella consapevolezza che la Pace è l’unica speranza per il futuro dell’umanità. Chiediamo al prefetto, quale rappresentante del Governo Italiano, di impegnarsi con chiarezza e forza a favore della distensione e della cooperazione, contro ogni intervento militare, per la riduzione delle spese militari e degli armamenti». E’ doveroso esprimere «solidarietà - sottolinea Fulvia Gravame di Europa Verde - al popolo ucraino e a quello russo e agli europei dell’Est che sono in ansia per le loro famiglie. No alla guerra e sì alla pace in Ucraina e a Taranto».

(foto Todaro)