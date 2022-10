Foggia, sanzionate 71 infrazioni al codice della strada con lo «Street control»

FOGGIA - Intensa attività di controllo del territorio nella serata del 24 ottobre scorso, da parte della Polizia Locale di Foggia.

Personale del Settore Viabilità ha effettuato controlli prevalentemente nelle vie del centro cittadino dove sono state accertate e sanzione 71 infrazioni al Codice della Strada, anche con l'impiego dello Street Control. Sanzionati veicoli in transito e in sosta sulle aree pedonali di piazza Umbero Giordano e piazza Cesare Battisti/via Oberdan dopo l'orario consentito. Sull'isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele II gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di giocattoli sprovvisti di marchio CEE e venduti abusivamente in violazione al Codice del Commercio. A carico dell'ambulante emesso un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore come previsto dalla Legge nr 48/2017 (Daspo Urbano).