Abusi edilizi sulla spiaggia, sequestri a Margherita di Savoia

Foggia - Abusi edilizi sul lido, in contrada Cannafresca di Margherita di Savoia: due le denunce. I carabinieri forestali hanno controllato lo stato dei luoghi in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, verificando l'esistenza di un cantiere edile. Secondo i militari, la ditta esecutrice dei lavori e la proprietaria del lido nonché titolare di una concessione demaniale, avrebbero avviato opere abusive nella zona vincolata. In particolare, in assenza di autorizzazione, sarebbero stati fatti un terrapieno in sabbia di riporto e sarebbero stati messi in opera 23 plinti di fondazione in cemento, due muretti a secco e una struttura in cemento prefabbricato. L'intero cantiere è stato sequestrato dai carabinieri forestali.