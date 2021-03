Foggia, GdF dona alcol etilico, dpi e gasolio a ospedale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile

La Guardia di Finanza di Foggia ha devoluto all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia ed alla sezione provinciale della Protezione Civile Nazionale, 400 litri di alcool etilico per la produzione di sanificanti galenici da utilizzare in ambito ospedaliero, oltre 13mila litri di gasolio da utilizzare per la mobilità dei mezzi impegnati nei servizi istituzionali di soccorso dei VV.FF., nonché 5.900 mascherine da destinare alle attività del personale della Protezione Civile.

I prodotti devoluti provengono da distinte operazioni di polizia condotte dai finanzieri della Compagnia di Foggia e dirette al contrasto dei traffici illeciti nel territorio foggiano, concluse con il sequestro penale o amministrativo dei beni oggetto di devoluzione.