Le chiese di Puglia «ricostruite» da Podocatharus: in mostra a Taranto

Lo Yachting Club di Taranto festeggia quest’anno mezzo secolo di attività, una tappa prestigiosa per lo stabilimento balneare di San Vito, che già si muove per celebrare l’importante ricorrenza con una serie di eventi anche culturali. Il primo è in programma dal 24 al 30 aprile prossimi e si tratta di una mostra a Palazzo Amati presso il Centro Euromediterraneo del mare dei cetacei KETOS, nel cuore del borgo antico di Taranto dove esporrà Roberto Stazi (noto come Podocatharus), scultore concettuale romano, autore di apprezzatissime sculture innovative.

«Puglia Project: il paesaggio architettonico» questo il nome scelto per l’esposizione, un grande tributo alle chiese pugliesi come strumento di corretta rappresentazione del processo cognitivo. Podocatharus è convinto che l’arte sia produttrice di conoscenza e di concetti e analizza le chiese pugliesi come delle vere e proprie persistenze caratteristiche del paesaggio e che giacciono nel profondo inconscio e negli occhi di tutti gli italiani. La scelta della forma finale ricade sulle teche in plexiglass e sui tripodi, forme contemporanee e strumenti utili a decodificare realtà nuove e diverse da quelle che ci raffiguriamo quotidianamente.

La mostra sarà aperta il 24, 25 e 30 Aprile dalle 10 alle 13 e dal 26 al 29 Aprile dalle 17 alle 20.