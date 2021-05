Potenza, al presidente della regione Vito Bardi seconda dose di vaccino

Potenza - «Nell’emergenza sanitaria la città di Potenza si è stretta ulteriormente intorno al Santo Patrono. I potentini dicono che l’inverno passa dopo San Gerardo. L'augurio è che con la festa passi anche il momento buio dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica e che la ripresa restituisca fiducia e opportunità a tutti». Lo ha scritto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un messaggio inviato ai cittadini di Potenza in occasione della festa di San Gerardo (che si celebra domani). Oggi il governatore lucano ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti covid-19 «Pfizer» (la prima gli era stata somministrata lo scorso 2 maggio).

Nel messaggio ai potentini, il presidente della Regione ha evidenziato che «per il secondo anno consecutivo la città di Potenza si appresta a vivere la festa del Santo Patrono San Gerardo in modo diverso, ma sempre con la stessa partecipazione e con lo stesso fervore religioso. Anche quest’anno la festa sarà priva della tradizionale parata, ma sono sicuro che non sarà meno intensa e sarà vissuta ancora una volta con devozione da parte di tutti i fedeli e dai cittadini di ogni età. Quest’anno - ha aggiunto - i festeggiamenti di San Gerardo si svolgeranno all’insegna della solidarietà con tante iniziative che aiuteranno quanti sono in difficoltà. È l’ennesima grande dimostrazione del senso civico dei cittadini di Potenza, del quale abbiamo avuto prova ampiamente in tante occasioni e soprattutto in questi mesi difficili e complessi. Penso alla leale collaborazione istituzionale con il Sindaco Mario Guarente che ha permesso di implementare la campagna vaccinale mettendo a disposizione un’importante struttura del Comune, penso al personale sanitario che si è speso con dedizione e ai volontari per il loro quotidiano sacrificio. Un pensiero commosso e una preghiera sincera - ha concluso - va soprattutto a coloro che a causa del Covid hanno perso i propri cari».