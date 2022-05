Calcio, Lecce in vantaggio con il gol di Majer: la serie A si avvicina

LECCE - Finisce senza reti il primo tempo tra Lecce e Pordenone. Un risultato che, comunque, premia la squadra salentina con la promozione in serie A, grazie ai risultati delle dirette concorrenti. Un risultato, però, che non dà giustizia a quanto emerso in campo, con i giallorossi che hanno sprecato una quantità industriale di occasioni da rete. Da annotare anche il palo colpito da Strefezza dopo la deviazione del portiere del Pordenone. Ospiti che hanno anche sfiorato il gol del vantaggio alla mezz'ora e c'è voluto un grande Gabriel per salvare la porta salentina.

La ripresa si apre con il gol di Majer che fa impazzire i 30mila spettatori del "Via del Mare".