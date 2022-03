Bisceglie dice "no alla guerra", un corteo della pace con i piccoli della scuola “De Amicis”

BISCEGLIE - Continuano le iniziative, tutte meritevoli, formative e coinvolgenti, dei circoli didattici a sostegno della pace. A manifestare per le strade della città, anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. "E non posso che essere al fianco dei tanti piccoli alunni - scrive in una nota il primo cittadino - per i principi così importanti che trasmettono ai bambini affinché imparino ad essere sin dalla tenera età seminatori di bene e rispetto".

Ieri mattina altra marea colorata con gli alunni del Primo Circolo Didattico che hanno sfilato dalla scuola “De Amicis” al palazzuolo, dove in tanti hanno letto messaggi in favore della pace e per esprimere il loro disprezzo verso la guerra. Alle loro voci si sono unite anche quelle degli amministratori comunali per un grido sempre più forte: "noallaguerra". "Un plauso alla dirigente scolastica, Marialisa Di Liddo, e ai docenti che hanno organizzato la manifestazione spiegandone ai bimbi il profondo valore umano", ha concluso Angarano.