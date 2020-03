Trani, detenuti sul tetto, monta la protesta nel carcere

TRANI - Dopo i tafferugli di ieri sera, sedati in poco più di due ore, oggi pomeriggio al carcere di Trani è veramente scoppiata la rivolta: detenuti sul tetto ed un’ala dell'edificio in fiamme rendono la situazione particolarmente complicata, al punto che oltre i vigili del fuoco, sono arrivati anche forze dell'ordine in assetto antisommossa.

Disposto il divieto di uscita dei veicoli a Trani nord e chiusa via Andria nel tentativo di isolare la porzione di territorio intorno all’area della casa di reclusione, ma la situazione rischia di sfuggire di mano dopo che le richieste dei detenuti non soltanto per continuare a vedere i parenti, ma addirittura di un indulto o amnistia causa coronavirus, si sono fatte sempre più pressanti.

CARCERI, PIARULLI (M5S): «CONDANNO QUALSIASI VIOLENZA» - «La situazione nelle carceri è molto seria e nessuna sottovalutazione è consentita. Voglio esprimere la mia più ferma condanna per qualsiasi episodio di violenza, che inficia lo stato di diritto, e la mia vicinanza a tutto il personale impegnato in queste ore difficili negli istituti penitenziari. I provvedimenti che sono stati presi rispondono esclusivamente all'esigenza di tutelare la salute di tutte le persone che si trovano in carcere, a partire proprio dai detenuti. Sono certa che usciremo da questo momento critico all'interno delle carceri adottando misure che contemperino le esigenze di sicurezza con il rispetto dei diritti di ogni persona». Così in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Bruna Piarulli, componente della commissione Giustizia e ex direttore penitenziario.