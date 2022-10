Acquaviva, in arrivo «Tabità, la casa dei talenti»: l'inaugurazione

BARI - Domani 25 ottobre ad Acquaviva delle Fonti sarà inaugurato un nuovo Centro giovanile chiamato “Tabità. La casa dei talenti”. Alle 19, presso la Concattedrale, si svolgerà la conferenza di presentazione del Centro, con la partecipazione dell’arcivescovo Mons. Giovanni Ricchiuti, del sindaco dott. Davide Carlucci, di Nicola Vero (Rigenera APS) e delle attività che saranno attivate, seguirà l'inaugurazione del centro.

La struttura, ubicata nel cuore del centro storico di Acquaviva, è stata riqualificata attraverso un finanziamento regionale e al suo interno si svolgeranno una pluralità di attività rivolte ai giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Il progetto architettonico è stato realizzato da solo studio Biro+. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia S. Eustachio – cattedrale e dalla Caritas italiana, coinvolge diversi partner tra cui l’Istituto scolastico “Rosa Luxemburg”, Radio futura, e le associazione giovanili “Altrementi”, Azione Cattolica e Agesci. Insieme stanno dando vita ad un Comunità Educante che proporrà tre percorsi intrecciati tra loro i quali riguarderanno l’ambito del volontariato, dello studio e del lavoro.

La struttura darà inoltre la possibilità di svolgere servizi di volontariato sia nella mensa caritas che attraverso la radio, realizzando podcast e trasmissioni su temi del terzo settore. Inoltre, saranno messi a disposizione spazi per accompagnamento al lavoro e orientamento universitario, affiancamento allo studio, tandem linguistico, corsi di formazione per lo sviluppo di competenze in linea con le richieste del mercato del lavoro.