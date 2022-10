Bari, in Fiera del Levante due padiglioni per l'agroalimentare

Sono due gli spazi in Fiera del Levante previsti dalla Regione Puglia «per raccontare i cambiamenti, le innovazioni, le nuove connessioni e le opportunità che i sistemi agroalimentare e della pesca pugliese nella loro complessità sono in grado di attivare a livello non solo regionale ma soprattutto in ambito nazionale e europeo». Si tratta dei due padiglioni 19 e 20 allestiti dall’assessorato Agricoltura della Regione Puglia intitolati il «Salone dell’Agricoltura» e «La filiera ittica pugliese si presenta». "Le sfide per l’agricoltura e la pesca di Puglia sono innumerevoli - ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia - e durante questa Fiera del Levante avremo finalmente l’occasione di confrontarci in presenza e direttamente con tutti gli attori delle diverse filiere sugli obiettivi raggiunti in questi anni di estrema difficoltà e sulle nuove sfide che abbiamo già iniziato ad affrontare insieme, in termini di pianificazione e rinnovata competitività». Su questo fronte si inserisce, in particolare, il convegno, in programma giovedì 20 ottobre dalle 15 alle 17.00 nella Sala 1 del padiglione 152, dal titolo «La Regione Puglia e il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-27».