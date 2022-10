Bari, tutti pazzi per Cheddira, la folla lo aspetta su corso Cavour

BARI - Da qualche ora corso Cavour è bloccato da una folla di tifosi e curiosi di tutte le età, che sostano davanti al Bari store perché pare debba arrivare Cheddira.

Il Bari calcio deve a lui il primo posto in classifica. Walid Cheddira, capocannoniere della serie B, è la grande sorpresa della squadra sorpresa, la Bari calcio. L'assist dell'attaccante italo-marocchino ad Antenucci ha consentito il salto espugnando il Venezia. Diventare l'idolo del capoluogo pugliese era inevitabile.

Il momento di grazia del bomber e le sue prestazioni eccellenti rendono sempre più probabile una sua convocazione nella nazionale nordafricana per i mondiali in Qatar. Intanto in classifica la Bari calcio con questo successo consolida la posizione di testa. E la città levantina non si smentisce quanto a calore e passione biancorossa, stazionando anche per abbracciare solo con lo sguardo il "suo" Cheddira.