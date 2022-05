ChePuglia, a Bari il concorso nazionale per valorizzare le nuove leve della cucina

BARI - “ChePuglia” è un concorso nazionale in svolgimento in questi giorni, che gode del patrocinio del Comune di Bari, assessorato alle politiche giovanili e pubblica istruzione, rivolto agli studenti dell’istituto professionale “Ettore Majorana” di Bari, con la direzione organizzativa dei due fratelli Sgarra del ristorante Casa Sgarra di Trani (BT). Felice, chef stellato Michelin dal 2013 e Riccardo, sommelier di alto profilo e competenza, in sinergia con la dirigente scolastica dell’istituto Paola Petruzzelli.

Nei giorni 11 e 12 maggio, la sede principale dell’istituto, in via Tremonte 2 al quartiere San Paolo di Bari, è teatro di una avvincente competizione a squadre, capeggiate da chef blasonati e composte da alunni (tra i quali anche qualcuno con disabilità). Chef stellati Michelin, provenienti da tutta Italia, come Pasquale Laera del Ristorante piemontese Borgo Sant’Anna a Monforte D’Alba; Giuseppe Costa del Ristorante siciliano Il Bavaglino a Terrasini (Pa); Domenico Cilenti, del ristorante Porta di Basso di Peschici (Fg) e Felice Sgarra del ristorante Casa Sgarra a Trani supporteranno gli studenti del Majorana in gara per questa prima edizione di "ChePuglia 2022", per la preparazione di piatti che avranno come ingrediente principale sua maestà l’orecchietta. Trionfa dunque la tradizione pugliese, con il gusto genuino e inconfondibile del grano, che esalta l’autentico sapore del formato più rappresentativo della nostra regione.

La giornata di oggi è stata allietata anche dalla presenza della signora Nunzia, la regina delle orecchiette fatte a mano di Bari vecchia. Al termine delle due giornate in cui chef, alunni e docenti interagiranno sinergicamente in un confronto continuo, una giuria qualificata composta da chef, giornalisti e blogger decreterà i piatti vincitori degli alunni più meritevoli. Per loro in palio stage qualificanti presso i rinomati ristoranti stellati. Domani 12 maggio, la chiusura della prima edizione di "ChePuglia" sarà coronata, a partire dalle ore 12 sino alle 13,30, dalla finitura dei piatti (elaborati dagli studenti supportati dagli chef stellati) e dalla premiazione delle squadre vincitrici e degli alunni scelti per l’assegnazione dello stage. L’iniziativa ha il sostegno del main sponsor Megamark.