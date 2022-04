Che bella è la festa del Bari in B: Decaro e De Laurentiis in giro in auto d'epoca

BARI - Che bella è la festa per il salto in serie B del Bari calcio: la città è in fermento, tra auto d'epoca con la vigilia del Gp Bari per rievocare i fasti della storica corsa che caratterizzò il capoluogo pugliese a cavallo degli anni Cinquanta, e la celebrazione della promozione idei biancorossi dopo quattro anni di inferno nello Stadio San Nicola.

Le celebrazioni inizieranno al termine della partita con il Palermo dove il Bari riceverà la coppa per la promozione diretta in serie B. Non sono mancate le sorprese: il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis e il sindaco Antonio Decaro prima si sono concessi un passaggio da Expolevante, a bordo di alcune auto d'epoca che stanno sfilando per la città in occasione della rievocazione storica del Gran Premio di Bari di Formula 1. Ecco le immagini.