Bari, Polizia Locale sanziona un parcheggiatore abusivo in via Mazzini

BARI - Attività mirate svolte dalla Polizia Locale di Bari nell'ambito dei Servizi integrati per la Sicurezza urbana. Individuato e sanzionato in Corso Mazzini un soggetto di 35 anni circa per l'attività abusiva di parcheggiatore. Sequestrate le somme incassate dall'attività abusiva soggette a confisca e devoluzione allo Stato. L'uomo è stato anche deferito all'autorità giudiziaria per il reato di minacce nei confronti degli agenti intervenuti.

In località Carrassi, sequestrati giocattoli per 130 pezzi e circa 50 libri e pubblicazioni varie, posti in vendita abusivamente davanti ad una scuola. L'uomo si è dato alla fuga abbandonando la mercanzia su strada.

A seguito di ispezione in un esercizio di vicinato non alimentare in zona Libertà gli agenti, insospettiti dal via vai di persone dal locale, hanno scoperto che lo stesso preparava per la vendita e somministrazione caffè che i clienti consumavano sia dentro il locale che fuori su strada, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

In serata scoperto in strada detta della Marina a San Giorgio (nei pressi di Torre a Mare) un uomo intento ad abbandonare rifiuti ingombranti. L'uomo sanzionato ha provveduto al recupero delle masserizie scaricate che dovrà smaltire legalmente e esibire attestazione del corretto conferimento.

Infine sono proseguite le attività di pulizia e bonifica in Corso Italia in sinergia con Amiu e Servizi sociali comunali per fornire assistenza e supporto ad eventuali senza fissa dimora presenti in loco (nonostante gli stessi continuino a rifiutare qualsiasi forma di sostegno offerta dagli operatori sociali).