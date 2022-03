Raro intervento a Monopoli: allungato femore a un 22enne, «crescerà» di un millimetro al giorno

Un ragazzo di 22 anni, affetto da una rara malformazione congenita, potrà di nuovo camminare e muoversi correttamente grazie ad un intervento chirurgico di allungamento d’arto, tecnicamente Limb lengthening, eseguito dall’équipe di ortopedia dell’ospedale «San Giacomo» di Monopoli, nel Barese, guidata dal dottore Oronzo De Carolis. Un’operazione complessa e rara, a fronte di una diagnosi di Ipoplasia femorale congenita con una dismetria di 6 centimetri, in cui è previsto l’impiego di un chiodo endomidollare telescopico. Il dispositivo, realizzato in materiale biocompatibile, permette l’allungamento progressivo del femore di 1 millimetro al giorno e viene adoperato dal paziente stesso, in maniera del tutto autonoma, attraverso un sistema elettronico esterno che genera un segnale elettromagnetico inviato a un sensore impiantato sottocute. In sostanza, ogni giorno il paziente azionerà direttamente una specie di «telecomando» che darà l’input al chiodo ortopedico telescopico, innescando così la crescita dell’arto. «Questa innovativa metodica - spiega De Carolis - rappresenta una evoluzione chirurgica e tecnologica in grado di migliorare la qualità della vita e impedire l'evoluzione di patologie di altri distretti ossei che sarebbero eccessivamente sollecitati e quindi potrebbero provocare il conseguente deterioramento precoce e la necessità di interventi demolitivi precoci delle altre articolazioni».