Bari, salta la corrente all'ospedale Di Venere: disagi per i pazienti

BARI - Momenti di panico in tarda mattinata all'ospedale Di Venere di Bari dove si è verificato un blackout: la struttura è rimasta senza corrente. Come mostrano le immagini sono tanti i disagi subiti dai pazienti. Per fortuna grazie ai generatori di corrente, i servizi essenziali salvavita sono stati garantiti. La situazione è tornata ora alla normalità.