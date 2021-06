Conversano, Giornata mondiale della donazione del sangue: il testimonial è Spiderman

BARI - Dopo il rinvio dell’edizione 2020 a causa del Covid, il 14 e il 15 giugno, l’Italia ha ospitato a Roma l’evento globale del World Blood Donor Day, la giornata mondiale dedicata ai donatori di sangue istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che quest’anno ha come slogan «Give blood and keep the world beating» («Dona il sangue e fai battere il mondo»). Tra i testimonial dell’evento, il mitico Uomo Ragno, al secolo Gianni Liuzzi, quarantaquattrenne sottufficiale dell’Aeronautica di Conversano, noto in tutta Italia per la sua attività di volontariato svolta nelle corsie degli ospedali pediatrici. Stamattina, il militare si è presentato all’ufficio accettazione dell’Ospedale Lotti di Pontedera vestito da Spiderman. La sua presenza non è passata inosservata ed ha portato allegria tra i donatori che non hanno mancato l’occasione per un selfie col Supereroe noto nella città che da anni lo ha adottato.

«Sono stato accolto con molto calore ed entusiasmo da medici, sanitari e donatori», racconta il «supereroe». Da qualche anno Liuzzi, padre di due figli, è in servizio alla 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare a Pisa e, da Cosplayer (in italiano «recitare in costume») si è aggiudicato diversi premi e riconoscimenti grazie al suo hobby: portare un sorriso nelle corsie degli ospedali pediatrici indossando la tuta di Spiderman ma anche di Hulk, Iron Man e Black Panter. Un’attività che ha svolto con particolare impegno anche nel periodo dell’emergenza emergenza pandemica e nelle prossime settimane vedrà lo Spiderman con le stellette, protagonista nei presìdi pugliesi. «E’ un’esperienza straordinaria», commenta Liuzzi, che nasce dalla volontà di veicolare messaggi di fiducia e speranza verso il superamento delle difficoltà».