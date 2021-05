Bari, scompiglio in Corso Vittorio Emanuele

Bari - Mattinata movimentata in Corso Vittorio Emanuele. Un uomo, in evidente stato di alterazione, è stato fermato dalla polizia sotto gli occhi di decine di passanti e dei residenti della zona, che hanno assistito alla scena da finestre e balconi.

Sul corso, all'angolo del Palace hotel, in pochi minuti, sono confluite quattro pattuglie della polizia e un'ambulanza del 118. Sono stati i sanitari, dopo non poche difficoltà, a riuscire a immobilizzare l'uomo e a bloccarlo su una barella, poi lo hanno portato in ospedale lasciando i curiosi ai loro commenti.