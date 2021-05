Bari, auto si ribalta in piazza Garibaldi

Bari - Grande paura in piazza Garibaldi dove due automobili sono entrate in rotta di collisione. L'urto è stato particolarmente fragoroso e ha richiamato decine e decine di persone presenti in strada.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'autista di una Yaris, per evitare un altro veicolo in uscita da un garage, avrebbe sterzato violentemente, perdendo il controllo del mezzo. Ferite lievi, per il conducente. Sul posto agenti della polizia locale e soccorritori. (foto Ugo Sbisà)