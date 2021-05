Bari, l'antica necropoli riemerge dal sottosuolo

Bari - Resti di antiche sepolture in via Argiro. Le hanno scoperte, per puro caso, i tecnici dell’Acquedotto pugliese che stanno eseguendo lavori nel cuore del Murattiano. Le tombe (da un primo esame sarebbero di età romana tardo-antica) potrebbero fare parte della necropoli scoperta nel 2018 durante i lavori di riqualificazione in via Sparano. Già al lavoro la Soprintendenza guidata dall’architetto Maria Piccarreta.