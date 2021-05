Bari, tavolini all'aperto? Sulla pista ciclabile

Bari - Tra necessità e provocazione, i tavolini invadono gli spazi urbani. Nel quartiere San Pasquale, di fronte all'istituto «Panetti», Michelangelo Balzano, titolare del «Garden» ha così organizzato l'allestimento esterno del suo locale. L'idea? Un caffè o un aperitivo sulla pista ciclabile!

La proposta era venuta nei giorni scorsi dalla Fipe Confcommercio Roma. In previsione della riapertura al pubblico di bar, locali e ristoranti, le norme anti contagio impongono che i clienti siano seduti esclusivamente all'esterno. E per quei locali che non abbiamo perimetri esterni? «Tavolini al posto delle strisce blu dei parcheggi», la proposta di Confcommercio per la Capitale.

Al Garden di Bari, l'idea è piaciuta e visto che nelle immediate vicinanze del bar c'è un bel tratto di pista ciclabile, ecco la comparsa di alcuni tavolini lì dove dovrebbero transitare bici e monopattini.