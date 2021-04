Bari, ambulanti in rivolta: «Rivogliamo la nostra dignità»

BARI - Sono tornati in strada per protestare. Sono le associazioni di categoria degli ambulanti pugliesi che, questa mattina, si sono radunati sotto il palazzo della Regione sul lungomare per far sentire ancora una volta la loro voce.

“La mancanza di chiarimenti per la ripartenza sta mettendo a dura prova lo stato d’animo dei venditori che sono stati lasciati soli e senza aiuti ad affrontare la vita quotidiana con una politica regionale al momento assente”, scrivono i sindacati Ugl terziario, Fivag Cisl, Cari, Fiva-Confcommercio, Anva Confesercenti e Goia Puglia, Fenimprese e Federcommercio.

Chiedono a gran voce al presidente della Regione Michele Emiliano, un incontro per istituire l’apertura di un tavolo tecnico