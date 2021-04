Bari, procede l'interramento della linea delle Fse a sud della città

Bari - Duecento tecnici al lavoro ogni giorno sul cantiere delle Sud Est destinato all'interramento della linea Triggiano - Capurso. Un progetto ambizioso e strategico per la mobilità sul territorio. Il cantiere si sviluppa per circa 10 chilometri e prevede il raddoppio del binario sulla tratta Bari Mungivacca-Noicattaro, la realizzazione di nuovi tratti di linea interrati e in superficie e di una galleria. Inoltre saranno costruite le due nuove stazioni di Triggiano e Capurso con ascensori e servizi alla clientela. Entro metà maggio, a Triggiano, sarà riaperta al traffico stradale via Casalino. Sul cantiere della linea ferroviaria di Ferrovie del Sud Est. Questa mattina il sopralluogo dell'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia e l’amministratore delegato di Fse, Giorgio Botti.

L’intervento consentirà di aumentare la frequenza dei collegamenti e la portata della linea, di eliminare 9 passaggi a livello e di ricucire il tessuto urbano nei comuni di Triggiano e Capurso.