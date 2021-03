Coronavirus, nel Barese 77 sanzioni nel primo giorno di zona rossa

Nel primo giorno in zona rossa nell’area metropolitana di Bari le forze dell’ordine hanno sanzionato 77 persone per violazione delle norme Covid sulle 2.340 complessivamente controllate. Sono state anche sottoposte a controllo 118 attività e per i titolari di due di queste è scattata la sanzione amministrativa. In particolare, nella città vecchia di Bari, all’esterno di un circolo ricreativo privato la Polizia ha fermato e controllato sette uomini che stazionavano nonostante il divieto imposto dall’emergenza sanitaria e tutti sono stati sanzionati. Nel quartiere Japigia, poi, quattro giovani sono stati sanzionati perché erano in macchina insieme, oltre alla denuncia per ricettazione nei confronti del conducente dell’auto, un pregiudicato 28enne, perché è emerso che sul mezzo erano montati pezzi di provenienza furtiva.

(foto Luca Turi)