Forni e bombole a gas sui campi: 2 denunce a Bari per discariche abusive

BARI - La Polizia locale di Bari ha denunciato un 60enne e un 36enne per attività abusiva di raccolta e gestione di rifiuti, perché sorpresi ad accatastare apparecchiature elettriche ed elettroniche e altri rifiuti ferrosi su un terreno alla periferia di Bari, in zona Palese. Gli agenti, controllando un suolo agricolo dove da giorni avevano rilevato la presenza di due grossi cumuli di rifiuti su un’area di circa 100 mq, hanno sorpreso uno dei due intento a smantellare le apparecchiature, accatastandole su altri rifiuti speciali pericolosi costituiti da estintori vuoti, forni, lavatrici, bombole del gas vuote, materiale ferroso in parte bruciato, fusti metallici contenenti residui di olio per veicoli, materiale in rame. Non lontano hanno identificato l'altro soggetto mentre abbandonava materiale ferroso, bidoni contenenti residui di diluenti, filtri di olio di auto, estintori vuoti, bombole del gas vuote. I due uomini sono stati denunciati e le aree sottoposte a sequestro giudiziario in quanto oggetto del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Sono in corso le indagini per verificare la eventuale responsabilità del proprietario del fondo, al momento irreperibile.