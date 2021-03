Bari, autocarro sbatte contro autobus e prende fuoco: nessun ferito

Un incidente è avvenuto questa mattina in via Napoli, a Bari: secondo una prima ricostruzione un autocarro avrebbe tamponato un bus dell'Amtab e avrebbe poi preso fuoco. Intervenuti subito i pompieri che hanno spento le fiamme, e la polizia locale che ha chiuso il tratto di strada per i rilievi. Non ci sarebbero feriti.

(foto Luca Turi)