Bari, sindaco Decaro riceve visita Monsignor Satriano

Questa mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ricevuto l’arcivescovo della Diocesi Bari - Bitonto Mons. Giuseppe Satriano, in visita ufficiale a Palazzo di Città, a pochi giorni dal suo insediamento. "La visita di Sua eccellenza monsignor Giuseppe Satriano a Palazzo di Città, nella sede della rappresentanza della comunità civile, ci onora e testimonia ancora una volta la vicinanza della diocesi alla città e alle sue istituzioni rappresentative - ha commentato il sindaco a margine dell’incontro -. In un momento di grande difficoltà per l’emergenza sanitaria che, purtroppo, sta avendo impatti fortissimi anche sulla tenuta sociale ed economica della comunità, stringersi con affetto e calore con la nuova guida pastorale dell’Arcidiocesi è un segnale importante per tutti, che trasmette fiducia e speranza. Insieme, solo stando tutti insieme, possiamo sconfiggere le paure e le fragilità che ormai sono sempre più diffuse». "Nell’incontro - afferma ancora il sindaco - ho espresso il ringraziamento e l’apprezzamento per questa visita segno tangibile di una disponibilità a lavorare in sinergia a servizio della comunità locale, riprendendo quel cammino di consapevolezza, tracciato da monsignor Cacucci, rispetto al ruolo di Bari come città crocevia culturale, religioso e umanitario nel segno di san Nicola».