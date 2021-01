Bari, tra i preparativi per i saldi e la Befana in arrivo: è corsa per le «calze»

BARI - Nonostante sarà una festa dell'Epifania in zona rossa, i baresi non rinunciano alla «calza» della Befana: eccoli alle prese con l'acquisto di dolci e cioccolatini per rallegrare grandi e piccini. In contemporanea la città si prepara all'arrivo dei saldi che si spera diano un po' di ossigeno alle attività chiuse durante le festività di Natale a causa delle misure anti contagio da Coronavirus.