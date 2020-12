Bari presa d'assalto per gli ultimi acquisti di Natale: i controlli anti assembramento

BARI - Bari è presa d'assalto per gli ultimi acquisti natalizi: basta fare un giro nelle vie principali della città per toccare con mano la moltitudine di persone che si riversa per le strade a caccia degli ultimi regali prima del passaggio alla zona rossa. Scattano i controlli anti assembramento delle forze dell'ordine che con i posti di blocco cercano di limitare i danni. Tante le pattuglie che invitano i cittadini a non stazionare nelle vie principali. Ma è impossibile non notare le file interminabili di auto incolonnate nel traffico da e per il lungomare e la gente che entra ed esce da bar e negozi in via Sparano, via Argiro, piazza del Ferrarese e in Corso Cavour.