Bari, allerta arancione per il vento: cadono due alberi

L'allerta arancione per il forte vento sulla città di Bari (e sulla Puglia in generale) ha, purtroppo, dato i suoi frutti. Un albero, infatti, è caduto nelle vicinanze del mercato di via Portoghese, in zona Fiera del Levante (che ha aperto le porte al pubblico questa mattina). Il tronco si è spezzato finendo sulla strada. Fortunatamente non ci sono feriti ma l'area è stata interdetta al traffico e poi fa l'albero è stato rimosso. Un altro albero si è spezzato anche in corso Italia. Il vento dovrebbe calare in serata.