Bari, fiamme alte a Lama Balice: interviene il Canadair

Ha preso fuoco in queste ore, complice il grande caldo e il vento, un'area di Lama Balice, a Bari. Fiamme alte, in prossimità dell'Hotel Parco dei Principi. Al lavoro varie squadre di vigili del fuoco, polizia locale, polizia di Stato e associazioni di volontariato. In arrivo anche il sorvolo di Canadair. L'area perimetrale e la viabilità circostante sono interdette al transito.

(foto Luca Turi)