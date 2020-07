Spaccia hashish e marijuana a Cassano Murge: arrestato. La droga nascosta in un casolare

I carabinieri di Capurso (Ba), al termine di un'articolata attività investigativa, hanno arrestato e condotto in carcere P.G., censurato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, tra il novembre 2018 e il gennaio 2019, consentivano di accertare che l'uomo spacciava a Cassano Murge. Grazie anche alle unità cinofile, i militari lo scorso gennaio 2019 hanno trovato, in località Cisterna delle Monache, in un casolare in stato di abbandono, quattro chili di hashish e 500 grammi di marijuana, in parte già confezionata. Lo stupefacente immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 50mila euro.