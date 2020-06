Bari, scontro fra due auto: travolti bidoni immondizia

Un rocambolesco incidente è avvenuto ieri in tarda serata a Bari, in via Saverio Lioce: due auto si sono scontrate, ancora non si sa per quale motivo, e una di queste ha impattato contro alcuni bidoni dlel'immondizia, che sono stati travolti. A bordo di una vettura c'erano cinque 18enni, sull'altra un 30enne, che viaggiava da solo. La polizia locale è intervenuta insieme al 118.

(foto Luca Turi)