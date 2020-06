Assalto domenicale alle spiagge baresi: controlli polizia, ma c'è chi viola i divieti

Domenica di sole, e i baresi non hanno perso tempo per prendere d'assalto dalle prime ore di questa mattina le spiagge cittadine, in alcuni casi perfino in barba ai divieti. Dalle foto si può notare come a Pane e Pomodoro ci sia il pienone, e nonostante il divieto di balneazione e la polizia locale pronta a farlo rispettare, i furbetti non manchino. Perfino i venditori ambulanti circolano sulla battigia, con le mascherine.

Stessa situazione a San Girolamo, dove la gente ha letteralmente invaso la spiaggia tra ombrelloni, sdraio e voglia di godersi la giornata di sole. E perfino a Torre Quetta, chiusa, la gente ha letteralmente scavalcato i cancelli e si è piazzata davanti al mare per trascorrere la domenica.