Bari, in tanti assembrati nel minimarket etnico a bere birra: tutti multati

Da giorni, i residenti del Quartiere Libertà di Bari lamentavano strani assembramenti segnalati all'interno di una rivendita di prodotti etnici. Così nel pomeriggio di ieri la polizia locale di Bari ha sorpreso, all'interno di un minimarket, una decina di persone tutte intente a consumare birra e alcolici in spazi minimi, e in totale spregio alle misure anticontagio. All'esercente, privo delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, è stata contestata una sanzione amministrativa di 5mila euro per la violazione al Codice del Commercio regionale, oltre a 400 euro per non aver garantito l'accesso al locale in modo contingentato. Anche gli altri clienti sono stati multati.