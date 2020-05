Bari, sequestrata discarica abusiva di 8mila mq con rifiuti pericolosi e non

BARI - Un terreno adibito a discarica abusiva è stato individuato e sequestrato in località prossima alla strada provinciale Palese-Bitonto, ex Cava Ines, dal Nucleo di Polizia giudiziaria ecologico-ambientale della Polizia locale di Bari.

Sul posto, all'interno dell'area naturale del parco "Lama Balice" sottoposta a vincolo paesaggistico, sono stati rinvenuti rifiuti non pericolosi e (in parte) anche pericolosi derivanti da lavori stradali, residui di fresato d'asfalto in grandi quantitativi, mattoni, rifiuti metallici, parti meccaniche di veicoli, vecchie cisterne vuote in Pvc, parti di cingolati in gomma di mezzi d'opera e materiale rinveniente da demolizioni edili.

L'area interessata dalla discarica si estende per circa 8 mila metri quadrati: è stata interamente sequestrata mentre un individuo è stato denunciato.