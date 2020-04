Bari, nel furgone 2 quintali di prodotti ittici illegali: 6mila euro di sanzione

Nell’ambito di un‘attività di controllo sul territorio barese la Guardia Costiera ha sanzionato l’attività di una persona dedita al commercio illegale di prodotto ittico. È stato infatti intercettato sulla tangenziale di Bari un furgone, il cui successivo controllo ha portato al ritrovamento nel vano posteriore, sia di prodotti ittici sprovvisti dei requisiti di tracciabilità e igienico-sanitari, sia di prodotti la cui pesca è illegale.

Tutto il carico (ricci di mare, mussoli e bianchetto), per un peso complessivo di quasi 200 Kg., e le relative attrezzature sono state poste sotto sequestro, mentre a carico del conducente sono state elevate sanzioni per un totale di 6.000 euro. Inoltre è stata elevata la sanzione per il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, poiché senza comprovate motivazioni il trasgressore si trovava in un comune diverso da quello di residenza. Tutto il prodotto ittico, ancora vivo, è stato rigettato in mare.