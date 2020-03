Bari, droni per scovare assembramenti

BARI - Questa mattina, il sindaco Antonio Decaro e il comandante della Polizia Locale Michele Palumbo hanno partecipato all’attività di controllo sul territorio mediante l’utilizzo di un drone teleguidato dagli operatori della Polizia locale.

Nei giorni scorsi anche per scoprire gli assembramenti e denunciare chi non rispetta l’obbligo di restare a casa per l'emergenza coronavirus, anche il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, aveva annunciato che avrebbe fatto utilizzare i droni.

«Bisogna restare a casa - spiega - nonostante messaggi, annunci e posti di blocco qualcuno ha ancora difficoltà a comprendere l’importanza di non uscire. Il nostro territorio è vasto e per rendere più efficaci ed istantanei i controlli, ora si alzeranno in volo i droni. Questi apparecchi messi a disposizione della polizia locale consentiranno la più facile individuazione di assembramenti anche nelle zone periferiche. Stiamo fronteggiando un’emergenza molto seria. Non scherziamo».