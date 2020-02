Bari, Leo Gassman incontra i fan alla Feltirnelli: il firmacopie tra selfie e musica

BARI - Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo nelle nuove proposte, Leo Gassmann fa tappa a Bari per presentare dal vivo i suo primo album Strike. I suoi fan hanno assediato la Feltrinelli di Bari, in via Melo, durante il firmacopie per strappare al cantante figlio di Alessandro e nipote di Vittorio Gassman un selfie o un abbraccio.