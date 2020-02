Bari abbraccia Elodie: la cantante reduce da Sanremo incontra i fan

BARI - Bagno di folla per Elodie alla Feltrinelli di Bari che incontra i fan per il firmacopie del suo nuovo disco 'This is Elodie' 13 febbraio 2020. Tra selfie, baci e abbracci la cantante, reduce da Sanremo con il successo di Andromeda, propone un nuovo album. Si tratta del disco della consapevolezza, l’espressione in musica diun’artista pienamente “dentro” il proprio tempo, che sa misurarsi con i diversi generi musicali più contemporanei, dal pop al reggaee dall’urbanal soul.