Scontro auto tra Altamura e Grumo, tre feriti in codice rosso

Grave incidente stradale ieri in tarda serata sulla SS96 nel Barese, tra Altamura e Grumo Appula. Una Smart si è scontrata con una Kia, per cause ancora da accertare, e gli occupanti delle due auto, tre in tutto, sono stati portati in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, ma non sarebbero in pericolo di vita. Indaga la polizia Locale e la Polstrada, intervenuti anche i vigili del fuoco.

(foto Luca Turi)