Bari, tutti pazzi per il vintage: boom di presenze al Vintage Market

BARI - La mania per il vintage dilaga anche a Bari: buona la prima per il Vintage Market organizzato da Bidonville con un boom di presenze. Cresce sempre di più il numero di appassionati ricercatori di rare antichità, tra abiti old style, cimeli da collezione e piccoli chincaglierie che ci riportano all'infanzia.

L'evento vintage, proseguirà fino alle 21 di questa sera: si tratta di una mostra-mercato, patrocinata da Comune di Bari, che registra la presenza di circa 50 tra hobbisti, privati e professionisti provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni del Sud.

Non solo market ma anche intrattenimento, con dj set e angolo food, ma il vero appeal è nel mercato vero e proprio, con ricercatori solitari o in gruppo che sperano di scovare sui banchetti l'occasione della giornata: ce n'è per tutti i gusti, antiquariato, modernariato, creazione artigianali dal sapore vintage, dischi, libri, fumetti, giocattoli e vecchie collezioni.